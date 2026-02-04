В Объединенных Арабских Эмиратах начался новый раунд переговоров, нацеленных на поиск пути к миру на Украине. Эксперты ожидают, что дискуссии будут сосредоточены на создании практических механизмов для остановки или хотя бы приостановки боевых действий. Однако, как полагает политолог Александр Дудчак, фундамент для любого диалога сейчас создается не за столом переговоров, а на поле боя — успехи российских вооруженных сил формируют тот самый «положительный фон», который в конечном итоге может подтолкнуть киевский режим к принятию сложных решений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сама возможность диалога, по мнению эксперта, уже является косвенным результатом текущей военно-политической динамики. Даже западные игроки, судя по отдельным заявлениям, начинают демонстрировать определенное понимание необходимости поиска выхода из тупика. Однако ожидать от встречи в Абу-Даби стратегического прорыва не стоит. Максимально реалистичным и позитивным итогом может стать достижение конкретных гуманитарных договоренностей, таких как обмен пленными, который обсуждался ранее.

Все, что лежит за пределами таких точечных соглашений, на данный момент выглядит маловероятным. Представители Киева, как считает Дудчак, могут на словах согласиться на некоторые шаги, например, на вывод войск, используя даже приемлемые формулировки. Но это вряд ли перерастет в реальные политические и законодательные изменения, такие как официальное признание территориальных реалий, а тем более — в их одобрение со стороны европейских партнеров.

По его словам, итог предстоящих переговоров видится скорее как процесс, а не как результат. Их главная ценность — не в немедленном подписании всеобъемлющего мирного договора, а в поддержании самого канала связи в период, когда ситуация на фронте продолжает определять расстановку сил. Прогресс, если он и будет, окажется постепенным: от гуманитарных вопросов к более сложным политическим, и каждый следующий шаг станет возможен лишь при условии сохранения того самого «положительного фона», который заставляет стороны задумываться о цене продолжения конфликта.

