Служба внешней разведки РФ (СВР) сделала заявление о выявлении фактов поставок сербского оружия на Украину обходными путями. Новость вызвала широкий резонанс. Российские политики и эксперты выразили серьезную обеспокоенность, предупредив о потенциальном ущербе для традиционно дружественных отношений между Москвой и Белградом. Сербский политолог Стеван Гайич представил иную точку зрения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, информация СВР – важный сигнал не о новом факте, а о позитивном изменении восприятия ситуации в России. Президент Сербии Александр Вучич проводит политику, которая, несмотря на патриотическую риторику, является антисербской, пронатовской и ведет к криминализации и «сдаче» Косова. Факты тайных поставок сербского оружия на Ближний Восток, в Северную Африку и на Украину давно известны. Особую проблему он видит в том, что прибыль получали не сербские заводы, а сомнительные посредники, связанные с Вучичем. В свою очередь истинные сербские патриоты были шокированы этими действиями.

Эксперт призвал российскую сторону не обвинять в сделках сербский народ или государство в целом, так как поставки осуществлялись тайно, вопреки их воле, и выразил сожаление, что голоса настоящих сербских патриотов, годами предупреждавших об этом, в России игнорировались, а их самих необоснованно обвиняли в попытках разрушить двусторонние связи.

По его мнению, остается надеяться, что новое понимание ситуации в Москве приведет к пересмотру подходов. Он предложил России использовать закон об «иностранных агентах» для расследования того, как Вучич создавал в РФ сеть лоббистов, продвигавших его интересы и замалчивавших правду о сомнительных поставках оружия.

Ранее сообщалось, что президент Сербии стал получать угрозы из-за отказа от экспорта оружия за рубеж.