Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с жестким давлением после решения о приостановке экспорта оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства, на него оказывают влияние как изнутри страны, так и из-за рубежа, включая угрозы организовать протесты на оборонных заводах. Несмотря на это, Вучич подтвердил: поставки возобновятся только по решению Совета национальной безопасности.

«Одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, а о Сербии никто не думает. Главное сломать хребет Александару Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», — отметил Вучич.

Сербия вводит новую систему контроля за экспортом вооружений, включающую «черные», «серые» и «белые» списки покупателей. Пока исключения сделаны только для Кипра и Азербайджана — эти страны получат артиллерийские системы «Нора» в обмен на вертолеты. Вучич предупредил, что отмена экспорта ударит по доходам оборонных предприятий.

Между тем Служба внешней разведки РФ утверждает, что сербские боеприпасы продолжают поступать на Украину через третьи страны. По данным СВР, комплектующие для 122-мм ракет РСЗО «Град» и 120-мм мин поставляются в Чехию и Болгарию, где происходит их окончательная сборка перед отправкой ВСУ.