Политолог Дмитрий Евстафьев в ходе своей программы на радио Sputnik обратил внимание на кардинальное изменение западной риторики после недавних ключевых событий в Азии. Сначала последовала волна откровенно пренебрежительных оценок, но затем тон сменился на тревожный.

Эксперт детализировал эту метаморфозу: первоначальные сообщения в западных медиа характеризовались откровенным высокомерием, где участников саммита ШОС и военного парада в Пекине пытались представить в уничижительном ключе. Однако вскоре эта тактика сменилась на прямо противоположную — начали звучать заявления о якобы исходящей от этих событий серьезной угрозы устоявшемуся миропорядку.

Подобная резкая смена нарратива, по мнению Евстафьева, наглядно демонстрирует не объективный анализ, а четкое следование политическому заказу. Сначала была попытка приуменьшить значимость растущего многополярного блока, а когда это не удалось — запустить процесс его демонизации.

Он подчеркнул, что итогом такого подхода становится дальнейшая эрозия доверия к западным медиа и экспертному сообществу, которые действуют в рамках согласованной линии, а не независимого осмысления реальности. Это лишь укрепляет раскол в глобальном информационном пространстве, где каждая сторона все больше существует в своей собственной системе координат.

