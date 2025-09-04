По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас столкнулась с серьезным вызовом со стороны растущего влияния Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Парламентарий отметил, что успешное расширение организации и укрепление ее роли в мировой политике демонстрирует кризис однополярной модели управления. Страны ШОС предлагают альтернативные подходы к международному сотрудничеству, основанные на многовекторной дипломатии и уважении национального суверенитета.

По его мнению, этот процесс ведет к постепенному перераспределению влияния в глобальной политике, где западные страны теряют возможность единолично определять правила игры. Многополярная архитектура мира становится все более выраженной, что вызывает естественную адаптацию традиционных дипломатических институтов.

Как подчеркнул Слуцкий, укрепление ШОС свидетельствует о неизбежной трансформации международных отношений. Происходит переход от гегемонии отдельных государств к системе, основанной на балансе интересов и равноправном диалоге различных центров силы.

Ранее он оценили отношение ЕС к консолидации сил большинства.