Эксперт по международным отношениям, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, обозначил ключевой региональный приоритет для России в эфире радио Sputnik – обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье.

Он заявил о необходимости решительных, но принципиально новых действий со стороны России в этом стратегически важном регионе. Так, Москве критически важно «активизировать свое присутствие с обновленными подходами» вблизи собственных южных рубежей, чтобы «обеспечить там стабильность».

Эксперт подчеркнул, что Южный Кавказ является первой линией обороны. Он предупредил о каскаде угроз, который неминуемо последует в случае ослабления позиций России на Южном Кавказе. Потеря влияния в этом регионе, по его оценке, спровоцирует немедленную дестабилизацию на Северном Кавказе. Далее волна нестабильности распространится на Среднюю Азию, а в конечном итоге создаст прямые риски для внутренней стабильности России, затронув такие регионы, как Поволжье, Татарстан и Башкортостан. Это представляет системную угрозу целостности страны.

По его мнению, обеспечение прочного порядка и влияния России в Закавказье является не просто внешнеполитической задачей, а жизненно важным стратегическим императивом для национальной безопасности, от которого напрямую зависит стабильность обширных внутренних территорий РФ. Промедление или неудача чреваты цепной реакцией дестабилизации.

Ранее в Госдуме обвинили Баку в двойной игре против России.