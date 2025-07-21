В России заявили, что Азербайджан годами вводил Москву в заблуждение, прикрываясь дружеской риторикой. Теперь, по словам депутата Затулина, Баку открыто действует против российских интересов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российско-азербайджанские отношения переживают кризис доверия. Как заявил депутат Госдумы Константин Затулин, Баку долгое время создавал видимость стратегического партнерства, но теперь сменил курс. По его словам, Азербайджан больше не скрывает, что действует вразрез с интересами Москвы, пользуясь ее занятостью украинским конфликтом.

Ключевой точкой напряженности стал вопрос Зангезурского коридора — транспортного пути, который должен был находиться под контролем российских миротворцев. Однако, как утверждает Затулин, Азербайджан намеренно обостряет ситуацию, чтобы вывести эту артерию из-под влияния России. В Ереване, между тем, не исключают передачу контроля над коридором США, что еще больше осложнит положение Москвы в регионе.

Депутат также связал действия Азербайджана с политикой Турции — члена НАТО, который укрепляет свои позиции на Кавказе. Этот факт, по мнению Затулина, требует пересмотра российской стратегии в Закавказье, особенно на фоне опасений по поводу расширения альянса на восток.

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