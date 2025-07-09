Политолог оценил шансы Трампа стать нобелевским лауреатом

На фоне переговоров о будущем Газы и палестино-израильского конфликта премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал неожиданный шаг во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 8 июля. Он публично объявил о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира, вручив ему копию письма в Нобелевский комитет. Трамп назвал номинацию неожиданной, однако политолог Андрей Кошкин напомнил, что президент США еще с первого срока открыто мечтал об этой награде. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, премия может стать для Трампа личным триумфом — он стремится повторить опыт Барака Обамы, получившего награду «авансом», но опасается неоправданных ожиданий.

Эксперт подчеркнул, что номинация высветила политическую ангажированность премии. Он провел параллель с присуждением награды Михаилу Горбачеву — спорным решением. В фокусе остается не столько вклад Трампа в мир, сколько личные амбиции лидеров и тактический альянс США–Израиль.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.