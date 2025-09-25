Политолог оценил слова Трампа о России как о «бумажном тигре»

Резкая риторика Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром» и пообещавшего Украине возврат территорий, является тактическим маневром, а не сменой политического курса. Как пояснил политолог Артур Демчук, такие заявления нужны американскому президенту для создания образа нейтрального посредника и снятия с себя обвинений в подыгрывании Москве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он указывает на несколько целей подобной игры на публику. Во-первых, Трампу необходимо оправдать затянувшееся отсутствие прогресса в урегулировании конфликта, переложив ответственность на «неуступчивость» России. Во-вторых, он пытается отыграть предыдущие обвинения в излишней лояльности Кремлю после встречи в Анкоридже, демонстрируя Европе и Киеву видимую поддержку. Кроме того, акцент на том, что платить за войну должна Европа, в то время как США получают прибыль от продаж оружия НАТО, выдает истинный экономический интерес Вашингтона.

По мнению эксперта, прямым последствием этой риторики становится отсутствие реальных антироссийских действий. Несмотря на жесткие формулировки, Трамп не ввел и не пообещал новых санкций, сознательно избегая необратимых шагов, которые могли бы сорвать закулисные переговоры. Его уклончивые ответы на прямые вопросы о доверии Путину оставляют пространство для маневра.

Он подчеркнул, что громкие заявления служат прикрытием для продолжающегося диалога. По словам Демчука, консультации между Москвой и Вашингтоном, в том числе по Украине и продлению ДСНВ, ведутся как публично, так и в закрытом формате. Таким образом, настоящая политика делается не в соцсетях, а за кулисами дипломатии.

