Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет называть «бумажным тигром» Россию. С таким заявлением он выступил в Белом доме.

Ранее американский лидер применял этот термин, комментируя ход военных действий на Украине. Глава Белого дома вновь выразил разочарование в связи с позицией президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на сравнение Трампа с «бумажным тигром». Он отмечал, что традиционным символом России является медведь. Он отверг любые предположения о бесцельности продолжающегося конфликта.

Представитель Кремля также отметил, что Трамп вновь оказался под влиянием главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам Пескова, Москва открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине и американский президент это знает.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от закупок российской нефти.