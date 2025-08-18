Киев допустил признание российского контроля над новыми территориями

Украина готова обсуждать признание фактического контроля России над новыми регионами, но не намерена закреплять это юридически, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Позиция Киева по утраченным территориям претерпевает изменения. Согласно данным Wall Street Journal, Украина может согласиться с тем, что Россия контролирует часть регионов де-факто, но не признает их российскими де-юре. Источники издания — европейские и украинские чиновники — отмечают, что окончательное решение будет зависеть от переговоров.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов обсуждать территориальные вопросы лишь в трехстороннем формате — с участием России и США. При этом он подчеркивал, что Украина не намерена добровольно отказываться от подконтрольных ей территорий Донбасса.

Ситуация осложняется разным правовым статусом Крыма и новых регионов. Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, который Киев и Запад не признают. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в 2022 году, и их результаты также оспариваются Украиной и западными странами.

Ранее Зеленский уже отверг передачу территорий России.