После долгого молчания Ангела Меркель неожиданно вернулась в информационное пространство, сделав громкое заявление. В своем интервью экс-канцлер Германии возложила вину за срыв мирных договоренностей по Украине, которые готовились в 2021 году, на Польшу и страны Прибалтики. Меркель как одна из главных участниц тех событий, по сути, перекладывает ответственность за эскалацию на восточноевропейские страны. Однако многие аналитики усматривают в ее внезапном появлении не просто ностальгию по ушедшей эпохе, а элемент более масштабного политического замысла. Политолог Николай Межевич сравнил положение Меркель с нахождением в «политическом гробу». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отмечает, что для фигур такого уровня подобное — попытка вернуться в повестку, дав сенсационное интервью и открыв новые грани давно минувших событий. При этом эксперт скептически отнесся к попыткам Меркель возложить вину на других, справедливо отмечая, что политики редко признают собственные ошибки.

Межевич соглашается, что Варшава и прибалтийские столицы приложили значительные усилия для обострения отношений между Россией и Европой. Однако основную ответственность, по его мнению, несут ведущие державы континента — Германия и Франция. Риторический вопрос о том, почему Берлин в своей политике ориентировался на мнение стран, чей исторический вес несоизмерим, остается без ответа.

По его словам, сценарий масштабного заговора здесь маловероятен. Ситуация выглядит гораздо проще: давно находящаяся в тени политическая фигура просто захотела напомнить о себе, подарив медиа повод для громких заголовков и оживленных дискуссий.

