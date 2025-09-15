Заявление Дональда Трампа о готовности ввести жесткие санкции против России выглядит скорее как стратегический маневр, чем как реальный план действий. Американский лидер поставил условие: все страны НАТО должны полностью отказаться от российской нефти и ввести высокие пошлины против Китая. Только тогда, по его словам, конфликт на Украине сможет быстро завершиться. Однако, как отмечает политолог Константин Блохин, это требование настолько радикально, что его выполнение практически невозможно — оно спровоцировало бы глобальную экономическую катастрофу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фактически Трамп пытается балансировать между двумя полюсами: он не может открыто отказаться от антироссийского курса, но одновременно стремится избежать дальнейшей эскалации. Вашингтон заинтересован в восстановлении экономических связей с Москвой, особенно в сфере энергетики и редкоземельных металлов, однако украинский кризис остается непреодолимым препятствием. Встреча с Путиным на Аляске показала возможность диалога, но последующие провокации, такие как инциденты с дронами в Польше, заморозили переговоры.

Эксперт добавил, что европейские союзники США оказались в сложной позиции. Выполнение условий Трампа не только нанесло бы удар по их экономикам, но и усилило бы зависимость от Вашингтона — особенно в вопросах энергоснабжения. При этом сами американцы не спешат разрывать все связи с Россией, понимая, что потеряли уже около 300 млрд долларов из-за обострения отношений.

По его мнению, все это приводит к патовой ситуации. Трамп не может выйти из украинского конфликта без потери лица, но и не хочет упускать потенциальные выгоды от сотрудничества с Москвой. Его заявление — это попытка отсрочить санкции, переложив ответственность на союзников, и одновременно сохранить пространство для маневра. Реальной санкционной войны ждать не стоит — стороны продолжают искать формулу, которая позволила бы им снизить напряженность без политических потерь.

