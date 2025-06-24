Политолог Генри Сардарян предложил новый подход к формированию позитивного образа нашей страны за рубежом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что Россия опережает Европу в цифровизации в части госуслуг, банкинга, развлечений и обладает высоким уровнем культуры ухода за собой. Однако эти преимущества почти не представлены в зарубежном медиапространстве – нет фильмов или сериалов, показывающих удобство жизни и эстетику в России. Так, итальянские студенты были шокированы возможностью мгновенных банковских переводов по номеру телефона, недоступной у них.

По мнению эксперта, активное продвижение этих сильных сторон (цифровой комфорт, красота и здоровый образ жизни россиян) вместо негативных стереотипов вроде «историй о несчастных алкоголиках») кардинально изменит восприятие страны.

Он убежден, что демонстрация реальных достижений цифровизации и привлекательного образа жизни граждан – ключ к эффективному улучшению международного имиджа России.

Ранее он назвал причины невозможности завершения СВО в этом году.