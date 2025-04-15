По словам политолога Генри Сардаряна, окончание спецоперации в текущем году в Незалежной маловероятно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что причинами невозможности такого исхода является то, что сегодняшняя ситуация не устраивает ни одну из сторон, ни у одной из внешних сторон нет такого ресурса, чтобы принудить Россию либо все оставшиеся стороны к своему варианту, отсутствие у западных стран какой-либо коллективной позиции.

По мнению эксперта, всем видно, что у Лондона и Парижа — одна позиция, у Берлина — другая, в плане Рима — вообще непонятно, у Будапешта — третья, а другие страны свою позицию вообще предпочитают не высказывать.

Ранее Зеленский заявил, что не знает, как вернуть контролируемые Россией территории.