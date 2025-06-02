По словам политолога Александра Перенджиева, Североатлантический альянс пытается спровоцировать конфликт на северных рубежах нашей страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что военный блок активно наращивает давление в Балтийском море, тем самым создавая угрозу прямого столкновения с Москвой. Тем не менее западные страны стараются маскировать собственные действия под операции украинской армии, несмотря на то что факты указывают на непосредственное участие НАТО.

По мнению эксперта, альянс целенаправленно создает сплошную линию агрессии против нашей страны, применяя для этого страны Прибалтики и Финляндию. Так, закрытие КПП на границе с Финляндией и усиление напряженности в Сувалкском коридоре говорят о планомерной эскалации.

Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Британия начинает готовиться к войне.