Политолог Перенджиев прокомментировал статью о вступлении Кипра в НАТО

Власти греческой части Кипра, вероятно, используют ее как способ «выяснить реакцию» официальной Анкары и представителей НАТО.

Недавняя статья в одной из греческих газет подняла вопрос о потенциальном намерении Кипра присоединиться к НАТО. И источник, опубликовавший ее, фактически запустил «пробный шар» для того, чтобы посмотреть на реакцию.

Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Кроме того, текущая политическая ситуация в США, находящаяся в состоянии «межвластия», также может сыграть свою роль в формировании позиции Вашингтона по данному вопросу. По словам эксперта, авторам сообщения наверняка интересно услышать мнение самого Дональда Трампа.

Ранее Эстония призвала союзников по НАТО не рисковать и не отправлять войска на Украину.