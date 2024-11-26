Эстония призывает союзников не отправлять свои войска на Украину, сообщает издание Hill со ссылкой на главу Минобороны прибалтийской республики Ханно Певкура.

Свой призыв министр мотивировал боязнью возможных рисков от такого серьезного шага, которые, по мнению Певкура, с лихвой перевешивают преимущества. В то же время он посетовал, что Украина хоть и борется за поддержание боевого духа, но ей приходится сталкиваться с серьезной нехваткой личного состава ВСУ.

«Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи… Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа», — заявил Певкур в ирландском Галифаксе на полях Международного форума по безопасности.

Вместо отправки военнослужащих НАТО Певкур предложил партнерам по Западу начать инвестировать в украинский военпром на 30 млрд долларов в год для производства военной техники.

Ранее сообщалось, что Франция отправила на Украину 2,3 тыс. подготовленных для фронта боевиков «Анны Киевской». А основатель Blackwater Принс призвал Байдена не провоцировать РФ после удара «Орешником».