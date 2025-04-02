По словам политолога Александра Перенджиева, регулярные встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководителями стран Запада являются имиджевой демонстрацией перед Незалежной и, возможно, не только перед ней. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что главарь киевского режима подобным образом старается продемонстрировать, что в целом дела обстоят нормально, что никакой трагедии не происходит.

По мнению эксперта, в целом Зеленский действует по принципу Остапа Бендера «Заграница нам поможет».

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о нежелании возвращать деньги США.