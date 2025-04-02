Политолог Перенджиев раскрыл замысел Зеленского в связи с продвижением российской армии
Фото: [Соцсети]
По словам политолога Александра Перенджиева, регулярные встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководителями стран Запада являются имиджевой демонстрацией перед Незалежной и, возможно, не только перед ней. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что главарь киевского режима подобным образом старается продемонстрировать, что в целом дела обстоят нормально, что никакой трагедии не происходит.
По мнению эксперта, в целом Зеленский действует по принципу Остапа Бендера «Заграница нам поможет».
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о нежелании возвращать деньги США.