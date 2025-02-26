По словам политолога Алексея Пилько, ни одно государство, являющееся членом Североатлантического альянса, не разместит в Незалежной своих миротворцев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если российские войска будут размещены на всей территории Украины после окончания военного конфликта, то это можно рассматривать как размещение европейских миротворцев в Незалежной.

По мнению эксперта, объяснить российскому обществу после окончания СВО, почему мы воевали, а потом войска европейских стран, входящих в альянс, оказались на территории Незалежной, где их не было до начала конфликта, будет весьма трудно. В связи с этим нет ни малейшего шанса, что по результатам мирного урегулирования какие-либо страны военного блока разместят свои войска на Украине.

Ранее Трамп заявил о поддержке инициативы о размещении европейских военных на Украине.