Политолог пояснил, почем война в Иране расколола республиканцев перед выборами-2028

Американская военная машина продолжает раскручивать маховик ближневосточного кризиса: кампания против Ирана, по оценкам экспертов, стала одной из самых интенсивных за последние годы. Однако при всех тактических успехах стратегическая цель Вашингтона — смена тегеранского режима — так и осталась недостижимой. И теперь эхо иранских бомбардировок грозит аукнуться не в пустынях Ближнего Востока, а в залах заседаний Конгресса и даже в Овальном кабинете. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей предлагает смотреть на ситуацию шире, чем просто промежуточные выборы-2026.

По его словам, иранский конфликт станет лакмусовой бумажкой и для президентской гонки 2028 года, до которой, по историческим меркам, рукой подать. В стане республиканцев уже вырисовываются два тяжеловеса: вице-президент Ди Джей Вэнс, опирающийся на движение MAGA, и госсекретарь Марко Рубио, который делает ставку на совершенно другой электорат. И здесь война в Иране играет роль катализатора, раскалывая лагерь своих и чужих.

Эксперт отметил, что главная интрига кроется в отношении к военной кампании. Базовому электорату Вэнса — убежденным сторонникам Трампа из движения MAGA — иранская авантюра глубоко чужда. Они устали от бесконечных ближневосточных конфликтов, и эта непопулярность бьет прямо по позициям вице-президента. В то же время Рубио искусно разыгрывает свою карту: он метит в сердца 65 млн латиноамериканцев, живущих в США, для которых он естественный «лидер». Более того, параллельные переговоры с Кубой, которые сейчас ведет госсекретарь, могут стать его личным дипломатическим триумфом и добавить весомых очков.

Итог этой многоходовки, по мнению Вайнера, выглядит почти как приговор для одного из претендентов. Пока Вэнс пытается оправдать непопулярную войну перед своей базой, его рейтинги рискуют превратиться в пыль. А Марко Рубио, напротив, консолидирует вокруг себя тех, кто видит в нем защитника и сильную руку. Так иранская кампания, не сумевшая свергнуть аятолл, может тихо и незаметно свергнуть одного из фаворитов президентской гонки в США.

