По словам советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, главарь киевского режима Владимир Зеленский привык к тому, что Киев может диктовать свои условия относительно урегулирования украинского конфликта, однако теперь пути его решения будут иными. Об этом сообщает Fox News .

Он уточнил, что президент Незалежной привык к вопросу от Штатов «сколько надо?» и получать пустые чеки, но больше этого не будет.

По мнению американского политика, в то же время Зеленский не учел, что с возвращением к власти Дональда Трампа, подход к достижению мира стал иным, и у Зеленского нет другого выхода, кроме как принять это и смириться.

Он подчеркнул, что самого Трампа разозлило поведение президента Незалежной, и будущее взаимодействие не принесет положительных результатов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рекомендовал Зеленскому уважать Трампа и восстановить отношения.