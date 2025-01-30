Власти киевского режима больше не сопротивляются, они осознали, что их конец близок, поскольку украинские войска начали уничтожать собственные объекты инфраструктуры. По словам политолога Валерия Коровина, отступать бойцам ВСУ некуда. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что украинские власти не оставляют военным выбора, за исключением смерти, поскольку судьба Незалежной и ее жителей не сильно беспокоит чиновников, которые мечтают сбежать на Запад, где их ждет лучшая жизнь.

По мнению эксперта, остатки украинской государственности являются всего лишь одним из методов разжиться и положить в свой карман еще больше денег. Власти Незалежной не ощущают ответственности за судьбу страны, поскольку им все досталось «на халяву».

Он отметил, что власти киевского режима – это всего лишь временщики, ждущие момента, чтобы побыстрее покинуть Киев и продолжать богатеть в другом месте.

Ранее зампред Госсовета Крыма Цеков спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения СВО.