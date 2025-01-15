Зампред Госсовета Крыма Цеков спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения СВО

По словам первого зампреда Госсовета Республики Крым Сергея Цекова, украинский лидер Владимир Зеленский после окончания спецоперации может спрятаться в Штатах, Канаде или Великобритании. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также нельзя исключать и тот факт, что президент Незалежной уйдет в небытие и будет подобием белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

По мнению крымского парламентария, в целом к Зеленскому интерес резко сократится после завершения СВО, поэтому он просто захочет спрятаться, чтобы карма не настигла, учитывая то, что он наделал в своей стране.

Ранее также юрист Серуканов спрогнозировал судьбу Зеленского после потери власти.