Политолог пояснил, сможет ли Казахстан стать площадкой для переговоров Москвы и Киева

Инициатива Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Казахстане столкнулась с осторожной позицией Астаны. Президент Касым-Жомарт Токаев, соглашаясь оказать «добрую услугу» в виде площадки, четко обозначил нежелание выступать полноценным посредником в «в высшей степени сложном» конфликте. Раскрывая причины такой сдержанности, политолог Максим Чирков поясняет, что Казахстан рассматривает конфликт не как двусторонний, а как противостояние России и западных стран. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Включение в него в качестве медиатора означало бы потерю ценного нейтрального статуса. Этот статус, по мнению эксперта, является стратегическим активом, позволяющим Казахстану выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми сторонами, включая Россию, Запад и страны Глобального Юга, что крайне выгодно для его экономики.

Последствием прямого посредничества для Астаны могли бы стать непредсказуемые политические и экономические риски. Чирков отмечает, что политический вес Казахстана еще не столь велик, чтобы оказывать давление на стороны, а неудачный исход переговоров мог бы навредить динамичному развитию республики. Поэтому роль гостеприимной, но нейтральной площадки выглядит для нее гораздо предпочтительнее.

По его мнению, это свидетельствует о крайне низкой вероятности такой встречи в Казахстане. Идеальной и наиболее логичной площадкой для возможных переговоров политолог называет Москву, ссылаясь на вопросы безопасности, логистики и меньших издержек. Таким образом, предложение Зеленского выглядит скорее политическим жестом, чем реально проработанной инициативой.

Ранее стало известно, кто бьет БПЛА по России из Казахстана.