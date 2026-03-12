Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал жесткое мнение о будущем европейской идеологии. По его словам, русофобия надолго останется тем цементом, который скрепляет разваливающийся общеевропейский проект. И дело не в чьей-то злой воле, а в том, что объединять европейцев сегодня попросту больше нечем — альтернативной идеи, способной консолидировать столько разных стран, просто не существует.

Эксперт предупреждает: процесс будет идти мозаично, и в этом кроется главная опасность. Европа не превратится в единый монолит, она расслоится. Часть стран, по его выражению, «поплывет по течению», послушно следуя в фарватере общей русофобской риторики. Другие же «попробуют подрыгаться» — то есть искать свои пути, возможно, более прагматичные и менее враждебные по отношению к России.

По его словам, Европу ждет внутренняя турбулентность. Русофобия как объединяющий фактор может работать, пока все боятся одного внешнего врага. Но как только начнутся серьезные экономические или социальные проблемы внутри самого Евросоюза, этот искусственный консенсус даст трещину. И тогда «подрыгавшиеся» страны могут стать не исключением, а новым правилом.

