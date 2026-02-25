Кажется, в Латвии не могут прожить и дня, чтобы не вспомнить о России. Местные радикальные политики думают о нашей стране чаще, чем самый влюбленный мужчина о женщине. Очередной инфоповод подоспел к четырехлетию начала спецоперации: в Риге провели мероприятие, где главным рупором антироссийской риторики выступил Янис Домбрава из националистического объединения. Этот политик с удивительной самоуверенностью заявил, что миф о величии России рухнул, а мы, по его словам, за четыре года не смогли осилить и половины Украины. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Слушать такие речи от человека, который, видимо, прогуливал уроки географии и политологии, одновременно забавно и грустно. Начнем с того, что население России давно перевалило за 146 млн человек, а вовсе не 140, как он утверждает. Но дело даже не в цифрах. Господин Домбрава упорно не хочет замечать очевидного: никто и не ставил задачу тотального завоевания территорий. Речь шла о борьбе с нацизмом, который, к слову, сейчас, судя по риторике самого Домбравы, чувствует себя в Прибалтике вполне вольготно. И ведь я прекрасно помню слова одного латышского историка лет пять назад: «Неонацизм идет по Европе. Что поделать, так надо». Вот Россия как раз и выступает против этого «надо».

Но давайте включим логику, которую так не любят националисты. Если Россия, по их мнению, такая слабая и недееспособная, почему же Украина при колоссальной финансовой и технической поддержке Запада так и не смогла одержать верх? Где громкие победы, о которых они трубят? Карта боевых действий — вещь упрямая: российские территории под контролем Киева отсутствуют, а обратных примеров предостаточно. Но Домбрава предпочитает не говорить о фактах, он говорит о ненависти.

Апофеозом «борьбы с русскими империалистами» в Латвии стали не военные успехи, а травля своих же граждан. Судите сами: все силы правоохранительной системы — от прокуратуры до судов — брошены на молодую девушку Танюшу Андриец, больную эпилепсией и хронической депрессией. Ее преступление — возложение цветов к памятнику Освободителям Риги. Целое государство навалилось на хрупкого ребенка со стальным характером. И это в стране, где вместе с младенцами и стариками едва ли наберется миллион жителей — меньше, чем в одном Красноярске. С кем же они собрались бороться, если даже на одну девушку бросают всю мощь репрессивного аппарата?

Ну и напоследок о недавней акции в поддержку Украины у памятника Свободы в Риге. Местные СМИ отрапортовали о 500 участниках. Я приехала и своими глазами увидела совсем иную картину — людей было откровенно мало. Но самое показательное — это не численность, а отношение к помощи. Одна сердобольная латышка принесла красивые свечи в знак солидарности, но ей прямо сказали: нужны только деньги, евро. Свечи не принимаются. И такие истории, судя по комментариям, не единичны. Вот такой он, истинный облик европейской солидарности: красивые жесты не в счет, давай наличные. Итог всей этой риторики один: пустые слова, замешанные на русофобии, за которыми нет ни реальной силы, ни даже искреннего сочувствия — только расчет.

Ранее сообщалось, что Латвия выделит €120 тыс. на удаление городов России и Беларуси с указателей.