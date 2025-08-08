Политолог предсказал тяжелые времена для украинских беженцев в ЕС

Политолог Александр Асафов выразил мнение, что украинским беженцам в Европе следует ожидать ухудшения условий. В беседе с «Лентой.ру» он отметил , что поддержка этой категории лиц, вероятно, будет постепенно сокращаться в ближайшем будущем.

Асафов указал на явную тенденцию к уменьшению оказываемой помощи. Он подчеркнул, что в различных европейских государствах все чаще звучат предложения о снижении уровня поддержки или даже о перемещении беженцев в другие регионы, как, например, в Великобритании, где обсуждалась идея отправки украинцев в Руанду.

По его словам, нарастающее недовольство среди местного населения неизбежно отразится на электоральных предпочтениях и политики, стремящиеся к победе на выборах, вынуждены будут учитывать это обстоятельство.

Асафов также упомянул о возникающих конфликтах и росте преступности. Он привел пример, когда люди, получая социальные выплаты и жилье в Германии, сдают его в аренду, проживая при этом в Польше.

В заключение политолог отметил, что беженцев, не получивших гражданство, ждут непростые времена, поскольку в будущем их поддержка будет сводиться к общепринятым стандартам.

Ранее сообщалось, что политики ФРГ обсудили лишение украинцев социальных выплат.