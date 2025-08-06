В Германии заговорили об отмене пособий для украинских беженцев

В Германии разгорается дискуссия о лишении украинских беженцев социальных пособий. Политики считают, что текущая система слишком щедра и мешает трудоустройству. Об этом сообщает РБК.

Власти Германии рассматривают возможность отмены базового пособия по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев. Инициатором выступил премьер Баварии Маркус Зедер, заявивший, что текущие выплаты снижают мотивацию к трудоустройству. По его словам, ни одна другая страна ЕС не предлагает украинцам таких льгот, и это объясняет низкий уровень их занятости — работают лишь 30%.

Идея уже закреплена в коалиционном соглашении, но пока касается только прибывших после 1 апреля 2025 года. Зедер настаивает на распространении новых правил на всех беженцев, включая тех, кто получил статус ранее. Однако юристы сомневаются в возможности изменить условия задним числом.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский вышел на второе место по популярности среди мировых политиков в США.