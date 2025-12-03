Политолог предсказал возможное дистанцирование США от украинской проблемы

Американская политика по отношению к украинскому конфликту может в скором времени претерпеть серьезные изменения. Как считает политолог и бывший дипломат Виктор Мизин, у президента США Дональда Трампа есть несколько путей, среди которых — и возможность полностью умыть руки, переложив бремя ответственности на европейских союзников. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая возможные сценарии, эксперт выделяет три ключевых варианта. Первый — введение новых санкций против России — он считает маловероятным. Второй — жесткое давление на Владимира Зеленского, чтобы заставить Киев принять условия урегулирования, как это уже происходило в феврале. Но наиболее вероятным Мизину видится третий сценарий: Трампу может попросту надоесть роль посредника в сложном конфликте, и он оставит Украину на попечение «настойчивой Европы», тем самым дистанцировавшись от проблемы.

По его словам, последствия такого шага будут масштабными. Европейские страны, оставшись один на один с необходимостью финансировать и поддерживать Киев, столкнутся с дополнительным политическим и экономическим давлением. При этом Россия, как отмечает политолог, продолжает рассчитывать на успехи на фронте как на главный козырь на переговорах и не намерена смягчать свои условия.

Эксперт подчеркнул, что итогом может стать не резкое завершение, а своеобразное «замораживание» американской вовлеченности. Диалог между Москвой и Вашингтоном, вероятно, продолжится — следующая встреча может состояться в ближайшие два-три месяца. Однако его характер изменится: если Трамп выберет путь дистанцирования, то основная тяжесть как военного противостояния, так и поиска дипломатического выхода ляжет на Европу, что неизбежно обострит существующие противоречия внутри самого западного альянса.

