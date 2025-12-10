Политолог предсказала конец эпохи американской опеки над Европой

Политический центр тяжести мира неумолимо смещается, и, по мнению политолога Елены Пономаревой, США уже начали стратегический разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не просто изменение фокуса внимания, а глубокий геополитический пересмотр приоритетов, где Европа для Вашингтона постепенно теряет свое прежнее исключительное значение. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что американская стратегия заключается в желании сохранить контроль над ключевыми инструментами, такими как НАТО, но при этом переложить основное финансовое и управленческое бремя на самих европейцев.

По мнению эксперта, этот процесс ведет к неизбежной трансформации трансатлантических отношений. Европейским странам предстоит осознать, что эпоха почти безоговорочной американской опеки подходит к концу и им необходимо готовиться к большей автономии в вопросах обороны и безопасности. Однако для России эта глобальная перестановка сил — не просто предмет наблюдения, а прямой вызов. Пора переходить от констатации тренда к активным действиям и глубокому стратегическому планированию.

Она резюмировала, что грядущие изменения несут в себе фундаментальный итог: формируется новый мировой порядок, где Азия становится главной ареной соперничества и сотрудничества. России в этой конфигурации критически важно не остаться на периферии происходящих процессов, а выработать собственную дальневосточную и тихоокеанскую стратегию, которая позволит занять достойное место в этой перестраивающейся системе международных отношений.

