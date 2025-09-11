Политическое убийство республиканского блогера Чарли Кирка в США получило резонансный отклик в международном экспертном сообществе. Известный юрист и политический аналитик Татьяна Монтян представила беспристрастный портрет фигуры, ставшей новой «сакральной жертвой» на фоне обострения внутренней борьбы в Америке. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По ее словам, жертва отличалась жесткой консервативной позицией по ряду вопросов. Кирк принципиально выступал против трансгендерной идеологии, радикального феминизма, а также критиковал военную помощь Украине, считая, что она лишь подливает масло в огонь и продлевает конфликт. В своих выступлениях он открыто заявлял, что война выгодна лишь военно-промышленному комплексу и украинским олигархам, в то время как народы Америки, Украины и всего мира заинтересованы в мире.

При этом, как подчеркивает Монтян, было бы ошибкой считать Кирка «пророссийским» политиком. Он оставался типичным республиканцем, чья позиция в отношении сближения с Россией была сугубо прагматичной и направленной на раскол между Москвой и Пекином с последующим ослаблением обеих стран. Сам Кирк называл Россию «плутократической фашистской диктатурой», что демонстрирует отсутствие у него какой-либо симпатии к РФ.

Особое внимание эксперт уделила реакции американского общества на убийство. Леволиберальные круги и представители демократического лагеря открыто ликовали в соцсетях, некоторые даже желали смерти Трампу и Илону Маску. Это, по мнению Монтян, ярко иллюстрирует деградацию либеральной идеологии до откровенно террористических методов.

В итоге, несмотря на определенную симпатию к отдельным взглядам Кирка, эксперт приходит к выводу, что ни одна из американских политических сил не является дружественной по отношению к России. Внутренний конфликт в США между демократами и республиканцами объективно выгоден для ослабления глобальной напряженности, а потому не вызывает сожалений.

