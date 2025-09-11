Телохранитель раскрыл, что сыграло решающую роль в гибели сторонника Трампа

Эксперт акцентировал внимание на точности выстрела. Попадание в шейную артерию стало решающим фактором, приведшим к масштабной кровопотере и быстрой гибели. Фефелов отметил, что даже на близкой дистанции прицеливание в конкретную небольшую зону представляет сложность. Версия специалиста заключается в том, что стрелок действовал с расстояния и целился в общий силуэт цели, а не в строго определенную точку. Случайное попадание в артерию оказалось фатальным. Малейшее отклонение пули могло бы привести к совершенно иному исходу, оставив жертву в живых.

По словам Фефелова, также роль сыграло отсутствие оперативных действий со стороны ближайшего окружения. Эксперт прямо задается вопросами об уровне подготовки людей рядом с Кирком. Наличие даже базового медицинского оборудования и навыков остановки кровотечения могло бы сохранить жизнь до прибытия врачей. Однако ситуативный шок и неготовность к чрезвычайной ситуации парализовали очевидцев, что стало заключительным звеном в этой цепи.

Чарли Кирк — американский консервативный политический активист и публицист, один из известных союзников Дональда Трампа. Он известен как яркий оратор и активный сторонник республиканских ценностей, чья деятельность часто вызывала общественный резонанс. Политик выступал за отказ от поставок оружия Украине, считая, что это не поспособствует миру.

