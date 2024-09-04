По словам политолога Валерия Прохорова, агрессивная антироссийская позиция бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона не претерпела даже косметических изменений, если анализировать его заявление о необходимости «снести» Крымский мост. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что призывы «снести» Керченский мост и поддержка мобилизации в Незалежной полностью укладываются в контекст его прежних заявлений. Таким образом, Джонсон только озвучил те традиционные для Британии «смыслы», которые очень хорошо отражает выражение «англичанка гадит.

По мнению эксперта, в этом случае пранкеры позвонили Джонсону от имени известного французского экономиста Жака Аттали, известного радикальными идеями по регулированию численности населения и контролю над человечеством со стороны «глобального правительства».

Ранее в Госдуме назвали заявление Джонсона по Крымскому мосту «осенним обострением».