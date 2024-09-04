Депутат Государственной Думы прокомментировал заявление экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об ударах по Крымскому мосту. Леонид Ивлев назвал это «осенним обострением», указав на ненависть и угрозы Джонсона в отношении России.

Украинские войска уже несколько раз покушались на Крымский мост. В 2023 году Киев атаковал его с помощью надводных беспилотников, в результате чего пострадала девочка. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за этот теракт.

Ранее известные пранкеры связались с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном по телефону. Общаясь с ними, чиновник призвал к разрушению Керченского моста.