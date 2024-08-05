Политолог прокомментировал поставки F-16 на Украину

Украина получила от западных союзников истребители F-16, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Самолеты еще не видели в бою, однако их влияние на ход СВО будет минимальным, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Журавлев.

Количество истребителей разнится в разных источниках, но в ТАСС пишут о шести экземплярах. Всего планируется, что Украине передадут 79 самолетов, а процесс переправки будет идти и в 2025 году.

«Важно понимать, что эти истребители уже устарели по всем параметрам. Их создали еще в прошлом веке. Переломить как-то ситуацию они не в силах. Единственное их назначение — затянуть конфликт. Мы снова видим, что Запад не хочет останавливаться, им выгодно, чтобы люди продолжали погибать», — пояснил Журавлев.

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