Нормальная жизнь стала невозможной для жителей Одессы и остальных крупных городов на Украине на фоне регулярных отключений электроэнергии. Соответствующее заявление сделала политолог Public Sénat Вера Гранцева в видеоматериале, опубликованном на YouTube.

Эксперт сообщила, что украинская энергоинфраструктура стала часто подвергаться ударам, что делает жизнь в крупных городах страны невозможной. В качестве яркого примера, она указала на Одессу.

Гранцева также заявила, что данная ситуация практически идентична и в других больших населенных пунктах на Украине. Она подчеркнула, что это затрагивает даже те пункты, которые находятся на большом расстоянии от передовой, как Львов, страдающий от таких же проблем.

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