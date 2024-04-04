В Харькове прогремел мощный взрыв

Украинские СМИ сообщают об очередном взрыве в городе Харькове вечером четверга, 4 апреля. Об этом пишет издание «Общественное» в своем официальном канале в социальных сетях.

Журналисты издания уточняют, что в городе не объявлялась воздушная тревога, когда около 22 часов вечера прогремел взрыв. При этом, ранее в четверг в Харькове объявлялась воздушная тревога и также люди сообщали о взрывах в городе. На данный момент информации о каких-либо разрушениях или пострадавших нет, другие подробности уточняются.

Напомним, что вечером четверга, 4 апреля Курская область была атакована украинцами, которые выпустили несколько беспилотников. В городе зафиксировали несколько пожаров. Подробности читайте в материале.