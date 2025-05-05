Политолог Рар назвал причину протестов немцев против АдГ

По словам немецкого политолога Александра Рара, западные немцы выступили против партии «Альтернатива для Германии» в связи с пропагандой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что жителям западной части страны, по сути, промыли мозги антифашистскими лозунгами, и в большинстве своем указанная партия поддерживается жителями восточной ФРГ.

По мнению эксперта, сегодня сложно сказать, как станут дальше развиваться события. Тем не менее все системные партии объединились для борьбы с «Альтернативой для Германии», в связи с чем она может оказаться под запретом.

Ранее также сенатор Пушков пояснил причины поддерживания немцами запрета АдГ.