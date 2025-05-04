По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, немцы, которые поддерживают запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), еще «не наелись» преступлений, совершаемых мигрантами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что почти половина граждан ФРГ поддерживают эту идею, игнорируя мигрантов с ножами и мачете, которые режут немцев, совершают наезды автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограбления и нападения на женщин и прочего.

По мнению политика, ключевым пунктом программы АдГ является именно решительная борьба с миграцией, которая превратилась в проблему номер один современной Германии.

Ранее сообщалось, что АдГ признали экстремистской организацией в Германии.