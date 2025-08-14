Политолог Рар раскрыл причины боязни Запада саммита на Аляске

Саммит России и США на Аляске вызывает опасения европейских политиков, предупреждает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Запад боится повторения сценария 1945 года, когда судьба Европы решалась без ее участия. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт добавил, что Европа по-прежнему не имеет самостоятельного голоса, оставаясь зависимой от воли США и России. Особые опасения вызывает возможное решение по Украине, которое могут принять без консультаций с ЕС. Рар напомнил, что после Ялтинской конференции континент 45 лет жил в условиях раздела сфер влияния.

По его словам, современная ситуация, по словам политолога, демонстрирует удивительную преемственность: восточная Европа зависит от США, а Россия сохраняет свое политическое влияние. Это вызывает внутренний протест среди европейских элит.

Политолог резюмировал, что предстоящие переговоры на Аляске могут стать моментом истины для Европы, вынужденной признать свою ограниченную субъектность в мировой политике. Как и 80 лет назад, ключевые решения могут приниматься без ее участия, что станет болезненным ударом по амбициям ЕС.

