Предстоящая встреча президентов России и США на Аляске вызывает жаркие споры среди экспертов. Политолог Грег Вайнер в интервью Общественной Службе Новостей высказал неожиданный прогноз: главным результатом переговоров может стать договоренность о смене украинского руководства.

По его словам, Путин и Трамп найдут общий язык, но их решения не устроят ни Зеленского, ни ЕС. Трамп явно устал от непредсказуемости нынешнего киевского режима. Особое внимание Вайнер уделил месту встречи — впервые российский лидер согласился на переговоры на американской военной базе, что символизирует открытость к диалогу.

Эксперт считает, что в качестве вероятной замены Зеленскому рассматривается премьер-министр Украины Юлия Свириденко, уже имеющая опыт взаимодействия с Вашингтоном. Ее кандидатура устраивает обе стороны, так как она легитимно избрана Радой.

По его мнению, итог саммита может стать историческим: компромисс, который никого не устроит, но остановит эскалацию конфликта. Именно такие неудобные решения часто становятся дорогой к миру. Главный вопрос — готов ли Запад принять новые правила игры.

