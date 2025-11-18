Политолог Юрий Светов в комментарии для «Вечерней Москвы» раскрыл возможные мотивы неожиданных заявлений Киева о готовности к диалогу с Москвой. По его мнению, инициатива Владимира Зеленского является тактической манипуляцией, призванной оказать влияние как на западных партнеров, так и на внутреннюю аудиторию, тогда как реальные шаги к сближению полностью отсутствуют.

Эксперт связывает эту риторику с обострением внутренних проблем украинского руководства, в частности — с разрастающимся коррупционным скандалом вокруг расходования иностранной помощи. На этом фоне громкие заявления о переговорах могут служить отвлекающим маневром. При этом, как подчеркивает Светов, Киев параллельно активизирует усилия по получению дополнительной военной поддержки, о чем свидетельствуют визиты Зеленского в Грецию и Францию с соответствующими договоренностями.

Подобная двойственная позиция, по оценке политолога, ведет к дальнейшей эскалации напряженности. Пока украинская сторона делает ставку на силовое давление и расширение присутствия НАТО, российские интересы и требования систематически игнорируются.

По его словам, текущая мирная риторика Киева выглядит как инструмент политического лавирования, а не искреннее стремление к урегулированию. Реальной основой для диалога могло бы стать лишь взаимное учет интересов, чего на данном этапе не наблюдается, что оставляет мало шансов для прорыва в ближайшей перспективе.

