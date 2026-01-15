Политолог раскрыл, почему контроль над Гренландией важен для США, России и Китая

Американские амбиции в отношении Гренландии продолжают набирать обороты, превращая ледяной остров в горячую точку глобальной политики. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении установить контроль над территорией, аргументируя это необходимостью опередить Россию или Китай. Переговоры с Данией, которой принадлежит остров, завершились безрезультатно, оставляя вопрос открытым. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, отступать от своей цели Вашингтон не намерен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что за этим стоят четыре ключевые причины. Помимо публичного тезиса о сдерживании конкурентов, Трампу важно закрепить прецедент силового доминирования, начатый операцией в Венесуэле, и подтвердить статус США как единственного мирового лидера. Также в расчет берутся огромные природные ресурсы острова и тающие с потеплением климата секретные американские базы времен холодной войны. Но главное — геополитическое положение: контроль над Гренландией позволяет перекрыть выход из Северного морского пути, что наносит удар по экономическим интересам Китая, главного соперника Штатов.

По мнению эксперта, последствия возможного перехода Гренландии под контроль США затрагивают напрямую и Россию. Это создаст угрозу свободе судоходства по Северному морному пути для российских судов. Однако более серьезным станет символический удар: подобный шаг де-факто утвердит однополярную модель мира, где одна держава диктует правила, а все остальные, включая Россию, лишаются реального суверенитета в принятии глобальных решений.

Он резюмировал, что помешать планам США на данном этапе крайне сложно, считает эксперт, поскольку момент для решительного противодействия был упущен на примере Венесуэлы. России предстоит сложный выбор: противостоять усилению Америки в союзе с Европой, что маловероятно, или искать компромисс в двустороннем формате, рискуя утверждением невыгодного мирового порядка. Гренландский кризис вышел далеко за рамки торговой сделки, став лакмусовой бумажкой баланса сил в новом мире.

Ранее публицист Гаспарян объяснил, почему ЕС не сможет помешать США в Гренландии.