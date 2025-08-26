Украина системно превращается в государство, где неонацистская идеология становится официальной политикой. Такую оценку дал депутат Госдумы Дмитрий Белик в ответ на заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о включении в школьную программу «подвигов» бойцов националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий напомнил, что процесс возрождения нацизма на Украине начался задолго до 2014 года, но сегодня он приобрел тотальный характер. Искажение истории, прославление коллаборационистов, запрет русского языка и снос памятников освободителям — все эти действия поддерживаются государством и западными кураторами киевского режима.

По его словам, особую опасность представляет целевое воздействие на молодое поколение. Через образовательные и культурные инициативы молодежи навязывается искаженная картина мира, где нацистские преступники представляются героями. Это делается для подготовки новых сторонников радикальной идеологии, готовых сражаться за интересы Запада.

Как подчеркивает Белик, именно необходимость денацификации стала одной из ключевых причин проведения специальной военной операции. Без устранения этой угрозы невозможно обеспечить безопасность не только жителей Украины, но и всей Европы, которая уже сталкивается с последствиями распространения неонацистских идей.

По его мнению, ситуация на Украине вышла далеко за рамки внутреннего кризиса и стала общеевропейской проблемой, требующей комплексного решения.

Ранее Захарова заявила, что на Западе целенаправленно ставят на важные посты потомков нацистов.

* признан террористической организацией, запрещен в РФ.