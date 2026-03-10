Политолог раскрыл сценарий захвата Белого дома Вэнсом

В американской политической песочнице назревает интрига, достойная сценария неплохого сериала. Пока Дональд Трамп осваивается в кресле президента, его вице-президент Джей Ди Вэнс, кажется, уже примеряет будущие амбиции. По крайней мере, политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik нарисовал для Вэнса изящный и циничный план захвата Белого дома, от которого у стратегов любой партии может закружиться голова.

По его словам, суть комбинации проста до гениальности: Вэнсу нужно уйти в отставку с поста вице-президента не после, а до промежуточных выборов в конгресс. Если сделать это позже, в случае провала республиканцев это будет выглядеть как классическое бегство крыс с тонущего корабля. А вот если рвануть раньше, да еще и с красивым заявлением, можно перехватить повестку. Главный козырь — обернуть против Трампа его же оружие. Лозунг такой: «Я верил в него, но он предал наши идеалы и продался глобалистам».

Сардарян напоминает, что платформа, с которой Трамп победил (антиглобалистская, национально ориентированная), сейчас в США популярнее, чем леволиберальный мейнстрим демократов. Если Вэнс сумеет убедить избирателей, что именно он — настоящий хранитель того самого «трамповского духа», а действующий президент — лишь его бледная копия, подыгрывающая элитам, он получит мощнейший электоральный актив. По сути, ему предлагают съесть «трампизм» раньше, чем это сделают демократы.

По его мнению, если Вэнс разыграет эту карту, он может не просто сохранить лицо, а стать главным претендентом на президентское кресло от республиканцев в ближайшем будущем. Разумеется, сам Трамп вряд ли обрадуется такому сценарию, но большая политика — игра не для слабонервных. Остается лишь наблюдать, хватит ли у вице-президента смелости предать своего патрона ради большой мечты.

Ранее политолог Аграновский заявил, что Вэнс станет президентом США в случае импичмента Трампа.