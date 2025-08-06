Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону заявила, что Трамп лично просил ее прекратить расследование о возможной трансгендерности Брижит Макрон. Поводом стал визит Эмманюэля Макрона в Вашингтон в феврале: якобы французский лидер пообещал Трампу помощь в урегулировании украинского конфликта в обмен на «закрытие» деликатной темы. Политолог Антон Бредихин дал оценку этому инциденту. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, с одной стороны, заявление Оуэнс выглядит сомнительно, так как Трамп — опытный организатор конкурсов красоты, способный отличить биологический пол. Зачем ему ввязываться в скандал? С другой — косвенным подтверждением интереса к теме стал июльский вердикт Апелляционного суда Парижа, оправдавший журналисток, обвинявшихся в клевете на госпожу Макрон.

Эксперт подчеркнул, что реальная цель Макрона — использовать украинский кризис для усиления роли Франции в ЕС. Он стремится перехватить лидерство у Германии через имидж главного миротворца, манипулируя поставками оружия и миграционной политикой. Таким образом, предполагаемый «договор» с Трампом мог бы помочь Парижу наладить отношения с США и укрепить позиции в альянсе, но практического влияния Франции на конфликт недостаточно — ее аналогичные попытки предотвратить СВО провалились в 2022 году.

По его мнению, Франция будет искать консенсус с Трампом для восстановления статуса, но ее шансы стать арбитром между Москвой и Киевом иллюзорны. Главное последствие — подтверждение того, что геополитика питается не фактами, а нарративами.

Ранее назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка раскрыла детали звонка Трампа.