Известный российский политолог Сергей Марков высказал мнение, что готовящаяся позиция Запада по урегулированию украинского конфликта вряд ли устроит Российскую Федерацию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По словам эксперта, страны Запада в ближайшее время должны сформировать единую позицию по мирному соглашению. Марков отметил, что консолидированная позиция ожидается «ближе к полуночи», намекая на срочность и важность предстоящих решений. Однако политолог скептически оценил вероятность того, что эти предложения окажутся приемлемыми для Москвы.

Аналитик не уточнил конкретных параметров будущего соглашения, но его комментарий позволяет предположить, что западные условия будут расходиться с ключевыми требованиями российской стороны. Вероятно, речь идет о территориальных уступках или гарантиях безопасности, которые не соответствуют текущим позициям Кремля.

Ранее сообщалось, что Киев допустил признание российского контроля над новыми территориями.