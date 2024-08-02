Политолог раскрыл значение рекордного обмена заключенными между США и Россией

Появились первые закулисные подробности рекордного обмена заключенными между Россией и США. Переговоры велись между ФСБ и ЦРУ. Политолог Павел Шариков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», благодаря чему был организован обмен и как он отразится на официальных отношениях государств.

Всего Россия и Белоруссия передали 16 заключенных, взамен получив 10 человек, включая двух несовершеннолетних детей. Среди них и сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который был в заключении с 2019 года.

«Процесс переговорный засекречен, мы всех деталей не знаем. Но можно сказать, что обмен состоялся, благодаря долгой планомерной работе. Я не вижу, чтобы было какое-то единичное событие, которое могло стать решающим в этом вопросе», — пояснил Шариков.

Политолог добавил, что успешный обмен заключенными вовсе не означает, что в отношениях США и России грядет потепление. Нужно смотреть на реакцию с обеих сторон.

«Пока видно, что в Америке это преподносят как победу действующей власти, чтобы получить дополнительные голоса на выборах. В целом, официальная риторика пока не меняется», — заключил Шариков.

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