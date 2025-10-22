Предстоящий саммит лидеров России и США в Будапеште стал мишенью для скоординированной информационной кампании. Несколько влиятельных западных СМИ практически одновременно распространили заявления об отказе Белого дома от встречи, хотя официальные представители Дональда Трампа немедленно опровергли эти сообщения. По словам политолога Романа Калинчука, за этим стоит стратегия левоглобалистских кругов, стремящихся сорвать любую возможность конструктивного диалога между двумя державами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что их тактика заключается в продвижении заведомо неприемлемых для России условий, таких как «заморозка» конфликта по текущей линии соприкосновения с последующими массированными вооружениями Киева и усилением санкционного давления. Под видом мирных инициатив скрывается план по легитимизации перевооружения Украины и дальнейшей изоляции российской экономики.

По мнению эксперта, подобные действия создают серьезные препятствия для достижения договоренностей по украинскому урегулированию. Однако эксперты полагают, что настоящая повестка саммита выходит далеко за рамки украинского вопроса и касается фундаментальных вопросов глобальной безопасности и экономической архитектуры. Именно эти масштабные договоренности и пытаются сорвать европейские игроки, опасающиеся остаться за пределами новых проектов.

Он резюмировал, что информационные атаки на саммит раскрывают жесточайшее противостояние вокруг будущего миропорядка. Украина в этой ситуации используется как инструмент для срыва переговоров, в то время как реальная борьба ведется за право участия в формировании новой системы международных отношений.

